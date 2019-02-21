МОН пропонує для обговорення нові умови ліцензування освітньої діяльності
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Міністерство освіти і науки України повідомляє про оприлюднення на своєму офіційному сайті проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності". Про це повідомляє УНН з посиланням на МОН.
Проект акта розроблено з метою удосконалення ліцензійних умов та процедури ліцензування у сферах вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), повної загальної середньої, дошкільної освіти у частинах кадрового та матеріально-технічного забезпечення, а також удосконалення вимог до закладів освіти, що започатковують та здійснюють підготовку іноземців та осіб без громадянства у сферах вищої, післядипломної, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти.
Ознайомитися з проектом змін можна за посиланням на сайті МОН.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України затвердило 11 стандартів вищої освіти. Наказ про затвердження відповідних документів підписано у четвер, 4 жовтня 2018 року.