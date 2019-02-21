МОН предлагает для обсуждения новые условия лицензирования образовательной деятельности
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Министерство образования и науки Украины сообщает об обнародовании на своем официальном сайте проекта постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления образовательной деятельности". Об этом сообщает УНН со ссылкой на МОП.
Проект акта разработан с целью усовершенствования лицензионных условий и процедуры лицензирования в сфере высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), полного общего среднего, дошкольного образования в частных кадрового и материально-технического обеспечения, а также совершенствование требований к учреждениям образования, что начинают и осуществляют подготовку иностранцев и лиц без гражданства в сферах высшего, последипломного, профессиональной перед высшими и профессиональной (профессионально-технического) образования.
Ознакомиться с проектом изменений можно по ссылке на сайте МОН.
Напомним, Министерство образования и науки Украины утвердило 11 стандартов высшего образования. Приказ об утверждении соответствующих документов подписан в четверг, 4 октябрю 2018 года.