В МКиП сообщили две новости об украинском борще: обе хорошие

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"Имею две новости про борщ. Первая. В диалоге с ЮНЕСКО и Посольством Украины во Франции, чтобы ускорить процедуру для включения борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Вторая. Послезавтра, 13 апреля, стартует культурный проект "Украинский борщ единения", - написал министр.

Детали

Так, по его словам, при поддержке МКиП и по приглашению "Общества Друзей Украины в Варшаве" известный украинский повар Евгений Клопотенко расскажет про украинский борщ в прямом эфире польского утреннего шоу Dzień Dobry TVN, а затем приготовит блюдо для приглашенных гостей.

Как отметил Ткаченко, это лишь одно из благотворительных мероприятий, цель которых помочь сбором средств украинцам, которые сейчас находятся на территориях активных боевых действий, или были вынуждены покинуть свои дома.

"И, конечно же, во время проведения мероприятий мы будем информировать европейское общество об ужасах, которые творят современные фашисты из россии на нашей земле. Мы должны объединить Европу и мир против вооруженной агрессии рф! И пусть этот культурно-кулинарный проект этому поможет! Благодарен международному штабу помощи украинцам вместе с ОО "Институт культуры Украины" за организацию", - добавил министр.

Напомним

Как стало известно на прошлой неделе, пресс-секретарь МИД рф Мария Захарова считает, что притеснения русских доходят даже до "книг по кулинарии".

В ответ на ее упреки в Министерстве иностранных дел Украины ответили, что так называемая российская “дипломатия” находится примерно на том же уровне, что и так называемая российская “армия”.