У МКіП повідомили дві новини про український борщ: обидві хороші

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"Маю дві новини про борщ. Перша. У діалозі з ЮНЕСКО та Посольством України у Франції, аби пришвидшити процедуру для включення борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Друга. Післязавтра, 13 квітня, стартує культурний проєкт "Український борщ єднання", - написав міністр.

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Так, з його слів, за підтримки МКіП і на запрошення "Товариства Друзів України в Варшаві" відомий український кухар Євген Клопотенко розкаже про український борщ у прямому ефірі польського ранкового шоу Dzień Dobry на TVN, а потім приготує страву для запрошених гостей.

Як зазначив Ткаченко, це лише один з благодійних заходів, мета яких допомогти збором коштів українцям, що наразі перебувають на територіях активних бойових дій, чи були змушені покинути свої домівки.

"І, звісно ж, під час проведення заходів ми інформуватимемо європейське суспільство про жахіття, що творять сучасні фашисті із росії на нашій землі. Ми маємо об’єднати Європу та світ проти збройної агресії рф! І хай цей культурно-кулінарний проект цьому допоможе! Вдячний міжнародному штабу допомоги українцям разом з ГО "Інститут культури України" за організацію", - додав міністр.

Нагадаємо

Як стало відомо минулого тижня, прессекретар МЗС рф Марія Захарова вважає, що утиски росіян доходять навіть до "книг з кулінарії".

У відповідь на її закиди у Міністерстві закордонних справ України відповіли, що так звана російська “дипломатія” знаходиться приблизно на тому ж рівні, що так звана і російська “армія”.