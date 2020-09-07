В МХП Косюка назвали ожидаемый результат 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Компания МХП Юрия Косюка рассчитывает на финансовые результаты за текущий год на уровне 2019 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МХП.
"Несмотря на необычную комбинацию вызовов, с которыми компания столкнулась в этом году, мы сейчас рассчитываем на финансовые результаты за весь год на уровне 2019 года", - говорится в сообщении.
Там констатировали, что в первой половине года во всем мире сектор птицеводства пережил чрезвычайно сложное время. Речь о существенном снижении цен на мясо птицы, избыточное предложение на многих рынках, постоянную неопределенность относительно Brexit в Великобритании и нестабильность на валютных рынках.
"Несмотря на эти вызовы, компании удалось достичь достаточно хороших результатов и по праву можно гордиться этим достижением", - говорится в сообщении.
Ключевым двигателем до конца 2020 года компания считает экспортные рынки.
"Кроме того, приобретение Perutnina Ptuj в 2019 году привело к более сильным, чем ожидалось, финансовым результатам благодаря оптимизации расходов и сильной позиции компании в брендированных продуктах с высокой добавленной стоимостью", - напомнили в МХП.
Справка УНН: МХП - один из крупнейших агрохолдингов Украины. Крупнейший производитель и экспортер курятины ("Наша Ряба"). Георграфия экспорта компании охватывает 80+ стран мира. Иностранный актив МХП - компания Perutnina Ptuj является ведущим производителем курятины и мясопереработки на Балканах, имеет производственные активы в четырех балканских странах: Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине; обладает дистрибьюторскими компаниями в Австрии, Македонии и Румынии.
С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC. Владелец компании Юрий Косюк.
Напомним, на борьбу с коронавирусом МХП предоставил государству 84 млн грн.