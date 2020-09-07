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У МХП Косюка назвали очікуваний результат 2020 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Компанія МХП Юрія Косюка розраховує на фінансові результати за поточний рік на рівні 2019 року, передає УНН із посиланням на пресслужбу МХП.

У МХП Косюка назвали очікуваний результат 2020 року

"Незважаючи на незвичну комбінацію викликів, з якими компанія зіткнулася цього року, ми наразі розраховуємо на фінансові результати за весь рік на рівні 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Там констатували, що у першій половині року в усьому світі сектор птахівництва пережив надзвичайно складний час. Мова про суттєве зниження цін на м'ясо птиці, надмірну пропозицію на багатьох ринках, постійну невизначеність щодо Brexit у Великій Британії та нестабільність на валютних ринках.

"Незважаючи на ці виклики, компанії вдалося досягти доволі гарних результатів і по праву можна пишатися цим досягненням", - йдеться у повідомленні.

Ключовим двигуном до кінця 2020 року компанія вважає експортні ринки.

"Крім того, придбання Perutnina Ptuj у 2019 році призвело до сильніших, аніж очікувалося, фінансових результатів завдяки оптимізації витрат та сильної позиції компанії у брендованих продуктах із вищою доданою вартістю", - нагадали у МХП.

Довідка УНН: МХП — один з найбільших агрохолдингів України. Найбільший виробник і експортер курятини ("Наша Ряба"). Георграфія експорту компанії охоплює 80+ країн світу. Іноземний актив МХП — компанія Perutnina Ptuj є провідним виробником курятини і м’ясопереробки на Балканах, має виробничі активи у чотирьох балканських країнах: Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині; володіє дистриб’юторськими компаніями в Австрії, Македонії та Румунії.

З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером MHPC. Власник компанії Юрій Косюк.

Нагадаємо, на боротьбу з коронавірусом МХП надав державі 84 млн грн.

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