Минобороны Румынии обвинило Россию в провокациях в Черном море

“Я хотел бы использовать термин „провокации“, никак не „угрозы“ со стороны России, потому что мы не говорим в этот момент об угрозах, которые нанесли бы ущерб безопасности Румынии, а говорим о провокациях, к которым нас приучила Россия в последний период... Я сказал и сегодня на конференции, на которую был приглашен сенатором Джимом Инхофом и другими сенаторами, что мы сталкиваемся в районе Черного моря с рядом провокаций, на которые можем ответить только в тесном сотрудничестве с нашими союзниками, в особенности укрепляя трансатлантические связи с США” — заявил министр, который находится с визитом в США, во вторник в интервью телеканалу Antena3.

Леш подчеркнул, что Румыния не будет реагировать на подобные действия в одностороннем порядке.

“Категорически нет, потому что мы являемся частью трансатлантического союза и будем отвечать на провокации России вместе, — сказал он. — Мы должны сохранять спокойствие, потому что в этот момент мы не говорим о прямых угрозах в адрес Румынии”.

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В декабре 2018 генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс нарастил свое присутствие в Черном море — корабли входящих в него стран находились там 120 дней, что на 40 дней больше, чем в 2017 году. Он также утверждал, что альянс “расширил воздушное патрулирование Черного моря”.

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