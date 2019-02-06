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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 76823 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101178 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 135832 просмотра

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7 марта, 17:42 • 134301 просмотра

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7 марта, 15:45 • 131567 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141503 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145334 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Минобороны Румынии обвинило Россию в провокациях в Черном море

Минобороны Румынии обвинило Россию в провокациях в Черном море

Киев  •  УНН

 • 8586 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Румынский министр национальной обороны Габриэль Леш утверждает, что Румыния сталкивается с провокациями России в Черном море, на которые она может ответить только во взаимодействии с партнерами по НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Я хотел бы использовать термин „провокации“, никак не „угрозы“ со стороны России, потому что мы не говорим в этот момент об угрозах, которые нанесли бы ущерб безопасности Румынии, а говорим о провокациях, к которым нас приучила Россия в последний период... Я сказал и сегодня на конференции, на которую был приглашен сенатором Джимом Инхофом и другими сенаторами, что мы сталкиваемся в районе Черного моря с рядом провокаций, на которые можем ответить только в тесном сотрудничестве с нашими союзниками, в особенности укрепляя трансатлантические связи с США” — заявил министр, который находится с визитом в США, во вторник в интервью телеканалу Antena3.

Леш подчеркнул, что Румыния не будет реагировать на подобные действия в одностороннем порядке.

“Категорически нет, потому что мы являемся частью трансатлантического союза и будем отвечать на провокации России вместе, — сказал он. — Мы должны сохранять спокойствие, потому что в этот момент мы не говорим о прямых угрозах в адрес Румынии”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО продолжит давить на Россию относительно конфликта с Украиной — Столтенберг

В декабре 2018 генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс нарастил свое присутствие в Черном море — корабли входящих в него стран находились там 120 дней, что на 40 дней больше, чем в 2017 году. Он также утверждал, что альянс “расширил воздушное патрулирование Черного моря”.

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