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НАТО продовжить тиснути на Росію стосовно конфлікту з Україною - Столтенберг

Київ • УНН

 • 7870 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг на зустрічі у вівторок, 29 січня 2019 року, з міністром закордонних справ Словаччини Мирославом Лайчаком заявив, що альянс продовжить здійснювати тиск на Росію. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАТО.

“НАТО продовжуватиме здійснювати тиск на Росію щодо поваги суверенітету та територіальної цілісності України, а також дотримання мінських угод”, — зазначив Столтенберг.

Він також схвалив продовження зусиль Словаччини щодо зменшення напруженості, зміцнення довіри та сприяння діалогу у ситуації конфлікту в Україні.

Нагадаємо, у НАТО готуються на випадок, якщо Росія не повернеться до виконання договору про ракети.

Українські Національні Новини

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