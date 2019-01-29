НАТО продовжить тиснути на Росію стосовно конфлікту з Україною - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг на зустрічі у вівторок, 29 січня 2019 року, з міністром закордонних справ Словаччини Мирославом Лайчаком заявив, що альянс продовжить здійснювати тиск на Росію. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАТО.
“НАТО продовжуватиме здійснювати тиск на Росію щодо поваги суверенітету та територіальної цілісності України, а також дотримання мінських угод”, — зазначив Столтенберг.
Він також схвалив продовження зусиль Словаччини щодо зменшення напруженості, зміцнення довіри та сприяння діалогу у ситуації конфлікту в Україні.
Нагадаємо, у НАТО готуються на випадок, якщо Росія не повернеться до виконання договору про ракети.