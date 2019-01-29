НАТО продолжит давить на Россию относительно конфликта с Украиной - Столтенберг
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече во вторник, 29 января 2019 года, с министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком заявил, что альянс продолжит оказывать давление на Россию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАТО.
"НАТО будет продолжать оказывать давление на Россию относительно уважения суверенитета и территориальной целостности Украины, а также соблюдение минских соглашений", - отметил Столтенберг.
Он также одобрил продолжение усилий Словакии по уменьшению напряженности, укрепление доверия и содействие диалогу в ситуации конфликта в Украине.
Напомним, в НАТО готовятся на случай, если Россия не вернется к исполнению договора о ракетах.