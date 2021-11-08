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В Минобороны РФ назвали "провокацией" присутствие кораблей США в Черном море

Киев • УНН

 • 21962 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал "провокацией" постоянные вхождения военных кораблей США и других стран в Черное море. Об этом он заявил в эфире одного из российских телеканалов, передает УНН.

В Минобороны РФ назвали "провокацией" присутствие кораблей США в Черном море

Цитата

“Это такая, знаете ли, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система Черноморским побережьем, вообще Югом нашей страны. Они (США — ред.) в этом не одиноки, в таких проверках и в таких походах”, — цитирует Шойгу “Крим.Реалії”.

Он заявил, что российские военные наблюдают за всеми кораблями нерегиональных государств, которые заходят в Черное море с высокоточным оружием на борту.

В США пока не комментировали это заявление России.

Напомним

1 ноября Шестой флот ВМС США сообщил, что Mount Whitney направляется до Черного моря для проведения операций с партнерами по НАТО. В России заявили, что следят за кораблем.

Глава украинского МИД приветствовал присутствие флагмана Шестого флота ВМС США Mount Whitney в Черном море и заявил, что это будет способствовать безопасности.

30 октября начал переход в северном направлении в Черное море эсминец ВМС США USS Porter — также для выполнения операций с союзниками по НАТО.

В октябре министры обороны стран НАТО согласовали в Брюсселе новый генеральный план защиты от любого потенциального нападения со стороны России на нескольких фронтах. В документе отмечается, что основной целью альянса остается сдерживание Москвы.

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