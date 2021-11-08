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У Міноборони РФ назвали "провокацією" присутність кораблів США у Чорному морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу назвав “провокацією” постійні входження військових кораблів США та інших країн у Чорне море. Про це він заявив в ефірі одного з російських телеканалів, передає УНН.

У Міноборони РФ назвали "провокацією" присутність кораблів США у Чорному морі

Цитата

“Це така, знаєте, майже постійна спроба перевірити нас, перевірити, наскільки ми готові, наскільки у нас збудована вся система чорноморським узбережжям, взагалі півднем нашої країни. Вони (США — ред.) у цьому не самотні, у таких перевірках та у таких походах”, — цитує Шойгу “Крим.Реалії”.

Він заявив, що російські військові спостерігають за всіма кораблями нерегіональних держав, які заходять у Чорне море із високоточною зброєю на борту.

У США наразі не коментували цю заяву Росії.

Нагадаємо

1 листопада Шостий флот ВМС США повідомив, що Mount Whitney прямує до Чорного моря для проведення операцій із партнерами по НАТО. У Росії заявили, що стежать за кораблем.

Очільник українського МЗС привітав присутність флагмана Шостого флоту ВМС США Mount Whitney у Чорному морі і заявив, що це сприятиме безпеці.

30 жовтня розпочав перехід у північному напрямку в Чорне море есмінець ВМС США USS Porter — також для виконання операцій із союзниками по НАТО.

У жовтні міністри оборони країн НАТО узгодили у Брюсселі новий генеральний план захисту від будь-якого потенційного нападу з боку Росії на кількох фронтах. У документі наголошується, що основною метою альянсу залишається стримування Москви.

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