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В Минобороны не фиксируют дополнительных наступательных группировок врага вблизи границ

В Минобороны не фиксируют дополнительных наступательных группировок врага вблизи границ

Киев • УНН

 • 92724 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Министерство обороны Украины не фиксирует дополнительных наступательных группировок врага вблизи украинских границ. Однако сохраняется угроза ракетного и авиационного удара с территории беларуси. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает УНН.

Цитата

"По состоянию на сегодня, мы не фиксируем создание дополнительных наступательных группировок по другим направлениям. Общая тактика рф сейчас известна нам – они сосредоточились на Луганщине, на Донетчине, на остальных направлениях они держат свои подразделения, совершают обстрелы, пытаются сковать наши войска и не допустить туда, где горячее. То же касается территории республики беларусь, а также на границе на Северском направлении, на Слобожанщине. россияне держат там три БТГр, но дополнительных формирований наступательных пока они не формируют. Мы этого не наблюдаем", – отметил спикер.

Детали

Мотузяник проинформировал, что в гомельской области подразделения государственного пограничного комитета беларуси проводят тренировки по боевой готовности, угроза применения ракетного вооружения и нанесения авиационных ударов с территории этой страны сохраняется.

Также оккупанты продолжают наращивать систему инженерно-фортификационных укреплений оборонных позиций в районе Подивотья, брянская область, в 5 км от государственной границы Украины.

Кроме того, враг удерживает в брянской и курской областях россии до трех БТГр из состава первой танковой армии, 20-й армии западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск. Целью таких действий противника является демонстрация наличия своих подразделений в непосредственной близости от российско-украинской границы и оттягивания украинских войск. Противник не прекращает обстрелы украинских территорий, применяя артиллерию и минометы.

Дополнение

В комментарии УНН спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что на территории республики беларусь не зафиксировано ударных группировок и формирований, которые могли бы ворваться на территорию Украины. Однако государство усиливает свои границы, но в случае опасности готово встретить врага.

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