У Міноборони не фіксують додаткових наступальних угруповань ворога поблизу кордонів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Міністерство оборони України не фіксує додаткових наступальних угруповань ворога поблизу українських кордонів. Однак, зберігається загроза ракетного та авіаційного удару з території білорусі. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає УНН.
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"Станом на сьогодні, ми не фіксуємо створення додаткових наступальних угруповань на інших напрямках. Загальна тактика рф зараз відома нам – вони зосередились на Луганщині, на Донеччині, на решті напрямків вони тримають свої підрозділи, здійснюють обстріли, намагаються скувати наші війська і не допустити туди, де найгарячіше. Те ж саме стосується території республіки білорусь, а також на кордоні на Сіверському напрямку, на Слобожанщині. росіяни тримають там три БТГр, але додаткових формувань наступальних наразі вони не формують. Ми цього не спостерігаємо", – зазначив речник.
Деталі
Мотузяник поінформував, що у гомельській області підрозділи державного прикордонного комітету білорусі проводять тренування з бойової готовності, загроза застосування ракетного озброєння та завдання авіаційних ударів з території цієї країни зберігається.
Також окупанти продовжують нарощувати систему інженерно-фортифікаційних укріплень оборонних позицій у районі Подивотья, брянська область, що за 5 км від державного кордону України.
Окрім того, наразі ворог утримує у брянській та курській областях росії до трьох БТГр зі складу першої танкової армії, 20-ї армії західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ. Метою таких дій противника є демонстрація наявності своїх підрозділів у безпосередній близькості до російсько-українського кордону та відтягування українських військ. Противник не припиняє обстріли українських територій, застосовуючи артилерію і міномети.
Доповнення
У коментарі УНН речник Держприкордонної служби України Олександр Мотузяник повідомив, що на території республіки білорусь не зафіксовано ударних угруповань та формувань, які могли б вдертися на територію України. Однак держава посилює свої кордони, та у разі небезпеки готова зустріти ворога.