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У Міноборони не фіксують додаткових наступальних угруповань ворога поблизу кордонів

У Міноборони не фіксують додаткових наступальних угруповань ворога поблизу кордонів

Київ • УНН

 • 92728 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Міністерство оборони України не фіксує додаткових наступальних угруповань ворога поблизу українських кордонів. Однак, зберігається загроза ракетного та авіаційного удару з території білорусі. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає УНН.

Цитата

"Станом на сьогодні, ми не фіксуємо створення додаткових наступальних угруповань на інших напрямках. Загальна тактика рф зараз відома нам – вони зосередились на Луганщині, на Донеччині, на решті напрямків вони тримають свої підрозділи, здійснюють обстріли, намагаються скувати наші війська і не допустити туди, де найгарячіше. Те ж саме стосується території республіки білорусь, а також на кордоні на Сіверському напрямку, на Слобожанщині. росіяни тримають там три БТГр, але додаткових формувань наступальних наразі вони не формують. Ми цього не спостерігаємо", – зазначив речник.

Деталі

Мотузяник поінформував, що у гомельській області підрозділи державного прикордонного комітету білорусі проводять тренування з бойової готовності, загроза застосування ракетного озброєння та завдання авіаційних ударів з території цієї країни зберігається.

Також окупанти продовжують нарощувати систему інженерно-фортифікаційних укріплень оборонних позицій у районі Подивотья, брянська область, що за 5 км від державного кордону України.

Окрім того, наразі ворог утримує у брянській та курській областях росії до трьох БТГр зі складу першої танкової армії, 20-ї армії західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ. Метою таких дій противника є демонстрація наявності своїх підрозділів у безпосередній близькості до російсько-українського кордону та відтягування українських військ. Противник не припиняє обстріли українських територій, застосовуючи артилерію і міномети.

Доповнення

У коментарі УНН речник Держприкордонної служби України Олександр Мотузяник повідомив, що на території республіки білорусь не зафіксовано ударних угруповань та формувань, які могли б вдертися на територію України. Однак держава посилює свої кордони, та у разі небезпеки готова зустріти ворога.

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