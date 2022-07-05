У Міноборони не фіксують додаткових наступальних угруповань ворога поблизу кордонів

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"Станом на сьогодні, ми не фіксуємо створення додаткових наступальних угруповань на інших напрямках. Загальна тактика рф зараз відома нам – вони зосередились на Луганщині, на Донеччині, на решті напрямків вони тримають свої підрозділи, здійснюють обстріли, намагаються скувати наші війська і не допустити туди, де найгарячіше. Те ж саме стосується території республіки білорусь, а також на кордоні на Сіверському напрямку, на Слобожанщині. росіяни тримають там три БТГр, але додаткових формувань наступальних наразі вони не формують. Ми цього не спостерігаємо", – зазначив речник.

Деталі

Мотузяник поінформував, що у гомельській області підрозділи державного прикордонного комітету білорусі проводять тренування з бойової готовності, загроза застосування ракетного озброєння та завдання авіаційних ударів з території цієї країни зберігається.

Також окупанти продовжують нарощувати систему інженерно-фортифікаційних укріплень оборонних позицій у районі Подивотья, брянська область, що за 5 км від державного кордону України.

Окрім того, наразі ворог утримує у брянській та курській областях росії до трьох БТГр зі складу першої танкової армії, 20-ї армії західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ. Метою таких дій противника є демонстрація наявності своїх підрозділів у безпосередній близькості до російсько-українського кордону та відтягування українських військ. Противник не припиняє обстріли українських територій, застосовуючи артилерію і міномети.

Доповнення

У коментарі УНН речник Держприкордонної служби України Олександр Мотузяник повідомив, що на території республіки білорусь не зафіксовано ударних угруповань та формувань, які могли б вдертися на територію України. Однак держава посилює свої кордони, та у разі небезпеки готова зустріти ворога.