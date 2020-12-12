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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72950 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 96144 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115373 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150479 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198761 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194899 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 282235 просмотра

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В Минкульте заявили о новой странице в истории кинопартнерства Украины и Канады

В Минкульте заявили о новой странице в истории кинопартнерства Украины и Канады

Киев  •  УНН

 • 20060 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Это новая страница для истории межгосударственного кинопартнерства для Украины. Очень символично, что ее мы начинаем с нашими канадскими друзьями. Так глава Минкульта Александр Ткаченко прокомментировал ратификацию Канадой Соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений с Украиной, передает УНН.

"Канада ратифицировала Соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений с Украиной. Она заработает с 1 января 2021 года. Это новый этап в развитии межгосударственного кинопартнерства. Мы можем предложить канадским продюсерам идеальные условия", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Он также назвал ряд преимуществ, которые Украина может предложить Канаде:

- У нас крутые продакшены, где работают профессионалы. Есть и специалисты, уже имеющие опыт сотрудничества с международными производителями и заказчиками через практику копродукции.

- Украина богата локации для любых съемок. У нас есть горы и реки, поля и моря, леса и прекрасные пейзажи, архитектура, как старинная так и современная.

- А еще - механизм кэш-рибейтив, что позволит сэкономить на съемках!

"Это новая страница для истории межгосударственного кинопартнерства для Украины. Очень символично, что ее мы начинаем с нашими канадскими друзьями. Поэтому, приглашаем к сотрудничеству!" - резюмировал министр.

Напомним, Правительство Канады официально проинформировал украинское посольство в Оттаве о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений между государствами.

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