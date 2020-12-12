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У Мінкульті заявили про нову сторінку в історії кінопартнерства України та Канади

У Мінкульті заявили про нову сторінку в історії кінопартнерства України та Канади

Київ • УНН

 • 20097 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Це нова сторінка для історії міждержавного кінопартнерства для України. Дуже символічно, що її ми починаємо з нашими канадськими друзями. Так очільник мінкульту Олександр Ткаченко прокоментував ратифікацію Канадою Угоду про спільне виробництво аудіовізуальних творів з Україною, передає УНН.

"Канада ратифікувала Угоду про спільне виробництво аудіовізуальних творів з Україною. Вона запрацює з 1 січня 2021 року. Це новий етап у розвитку міждержавного кінопартнерства. Ми можемо запропонувати канадським продюсерам ідеальні умови", - написав Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Він також назвав низку переваг, які Україна може запропонувати Канаді:

- У нас круті продакшени, де працюють професіонали. Є і спеціалісти, що вже мають досвід співпраці з міжнародними виробниками та замовниками через практику копродукції.

- Україна багата на локації для будь-яких зйомок. В нас є гори та річки, лани та моря, ліси та чудові краєвиди, архітектура, як старовинна так і сучасна.

- А ще – механізм кеш-рібейтів, що дозволить заощадити на зйомках!

"Це нова сторінка для історії міждержавного кінопартнерства для України. Дуже символічно, що її ми починаємо з нашими канадськими друзями. Тож, запрошуємо до співпраці!" - резюмував міністр.

Нагадаємо, Уряд Канади офіційно поінформував українське посольство в Оттаві про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності Угодою про спільне виробництво аудіовізуальних творів між державами.

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