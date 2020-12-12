Канада відкрила нові можливості для креативної індустрії України: ратифіковано угоду
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Уряд Канади офіційно поінформував українське посольство в Оттаві про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності Угодою про спільне виробництво аудіовізуальних творів між державами. Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко, передає УНН.
За умови спільного виробництва угода дозволить українським продюсерам претендувати у Канаді на бюджетну підтримку, податкові пільги і знижки при дистрибуції. Схожі преференції угода передбачає і для канадських митців, які зніматимуть в Україні.
“Нашим телевізійникам, кіновиробникам буде дешевше і простіше працювати у Канаді і з канадцями. Я радий, що ми змогли пояснити в Оттаві взаємні переваги від такого партнерства. Чекаємо на українсько-канадський “Оскар”, — зазначив Шевченко.
Документ було підписано під час візиту Президента Зеленського у Торонто минулого року. Верховна Рада ратифікувала його у вересні 2020. Угода набуде чинності 1 січня 2021.