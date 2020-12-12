Канада відкрила нові можливості для креативної індустрії України: ратифіковано угоду

За умови спільного виробництва угода дозволить українським продюсерам претендувати у Канаді на бюджетну підтримку, податкові пільги і знижки при дистрибуції. Схожі преференції угода передбачає і для канадських митців, які зніматимуть в Україні.

“Нашим телевізійникам, кіновиробникам буде дешевше і простіше працювати у Канаді і з канадцями. Я радий, що ми змогли пояснити в Оттаві взаємні переваги від такого партнерства. Чекаємо на українсько-канадський “Оскар”, — зазначив Шевченко.

Документ було підписано під час візиту Президента Зеленського у Торонто минулого року. Верховна Рада ратифікувала його у вересні 2020. Угода набуде чинності 1 січня 2021.