В МинАПК прокомментировали задержку выплат дотаций фермерам
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Задержки с выплатой средств, предусмотренных государственным бюджетом на господдержку АПК, нет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Там уточнили, что реализация программ господдержки АПК осуществляется в соответствии с порядками использования средств, утвержденных постановлениями Кабмина.
"Порядки определяют механизм использования средств, а также содержат требования по срокам предоставления документов, за каждым отдельным направлением государственной поддержки, и сроков их рассмотрения
Начисление средств осуществляется по заявительному принципу, в соответствии с принятыми порядков использования средств и установленных сроков", - сообщили в министерстве.
Получение средств зависит от инициативы самих сельхозпроизводителей. Начисление осуществляется по следующей схеме: подал заявку - получил подтверждение о соответствии определенным критериям - получил деньги. При этом, следует учитывать, что обработка заявок, формирование реестров и направления средств потребует определенного времени, пояснили в министерстве.
Выплата дотаций фермерам осуществляется согласно процедуре бюджетного процесса, определенной законодательством, а именно:
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- утверждения помесячной росписи государственного бюджета;
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- необходимости внесения изменений в порядки использования средств;
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- утверждении распределения средств между направлениями;
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- утверждении паспортов бюджетных программ и тому подобное.
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"На I квартал предусмотрено только 2,7% от общего объема поддержки", - напомнили в министерстве.
Ранее сообщалось, что за первые три месяца 2019 года отечественный агросектор не получил никаких средств, предусмотренных государственным бюджетом на господдержку АПК.