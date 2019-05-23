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В МинАПК прокомментировали задержку выплат дотаций фермерам

В МинАПК прокомментировали задержку выплат дотаций фермерам

Киев  •  УНН

 • 8119 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Задержки с выплатой средств, предусмотренных государственным бюджетом на господдержку АПК, нет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Там уточнили, что реализация программ господдержки АПК осуществляется в соответствии с порядками использования средств, утвержденных постановлениями Кабмина.

"Порядки определяют механизм использования средств, а также содержат требования по срокам предоставления документов, за каждым отдельным направлением государственной поддержки, и сроков их рассмотрения

Начисление средств осуществляется по заявительному принципу, в соответствии с принятыми порядков использования средств и установленных сроков", - сообщили в министерстве.

Получение средств зависит от инициативы самих сельхозпроизводителей. Начисление осуществляется по следующей схеме: подал заявку - получил подтверждение о соответствии определенным критериям - получил деньги. При этом, следует учитывать, что обработка заявок, формирование реестров и направления средств потребует определенного времени, пояснили в министерстве.

Выплата дотаций фермерам осуществляется согласно процедуре бюджетного процесса, определенной законодательством, а именно:

  • утверждения помесячной росписи государственного бюджета;

  • необходимости внесения изменений в порядки использования средств;

  • утверждении распределения средств между направлениями;

  • утверждении паспортов бюджетных программ и тому подобное.

"На I квартал предусмотрено только 2,7% от общего объема поддержки", - напомнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что за первые три месяца 2019 года отечественный агросектор не получил никаких средств, предусмотренных государственным бюджетом на господдержку АПК.

Украинские Национальные Новости

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