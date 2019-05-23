У МінАПК прокоментували затримку виплат дотацій фермерам
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Затримки з виплатою коштів, передбачених державним бюджетом на держпідтримку АПК, немає. Про це УНН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Там уточнили, що реалізація програм держпідтримки АПК здійснюється відповідно до порядків використання коштів, затверджених постановами Кабміну.
"Порядки визначають механізм використання коштів, а також містять вимоги щодо термінів надання документів, за кожним окремим напрямом державної підтримки, та строків їх розгляду
Нарахування коштів здійснюється виключно за заявницьким принципом, відповідно до прийнятих порядків використання коштів та встановлених термінів", - поінформували у міністерстві.
Отримання коштів залежить від ініціативи самих сільгоспвиробників. Нарахування здійснюється за такою схемою: подав заявку - отримав підтвердження щодо відповідності визначеним критеріям – отримав кошти. При цьому, варто враховувати, що опрацювання заявок, формування реєстрів та направлення коштів потребують певного часу, пояснили у міністерстві.
Виплата дотацій фермерам здійснюється згідно процедури бюджетного процесу, визначеної законодавством, а саме:
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- затвердження помісячного розпису державного бюджету;
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- необхідності внесення змін до порядків використання коштів;
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- затвердження розподілу коштів між напрямами;
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- затвердження паспортів бюджетних програм, тощо.
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"На І квартал передбачено лише 2,7% від загального обсягу підтримки", - нагадали у міністерстві.
Раніше повідомлялося, що за перші три місяці 2019 року вітчизняний агросектор не отримав жодних коштів, передбачених державним бюджетом на держпідтримку АПК.