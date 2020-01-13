У Милованова заявили, что система геопространственных данных сэкономит государству около 150 млн грн

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114265 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 119680 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 118127 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 136377 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108354 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109646 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109340 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132026 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130770 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 199368 просмотра

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У Милованова заявили, что система геопространственных данных сэкономит государству около 150 млн грн

У Милованова заявили, что система геопространственных данных сэкономит государству около 150 млн грн

Киев  •  УНН

 • 6283 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Введение системы геопространственных данных сэкономит государству 150 млн грн. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий во время публичного обсуждения земельной реформы, передает корреспондент УНН.

"Именно внедрение системы геопространственных данных оценивается, что сэкономит только государству около 150 млн грн. А в целом эффект будет несколько миллиардов гривен экономии средств", - сказал Высоцкий.

По его словам, все земли государственной собственности будут внесены в кадастр до 1 августа.

Напомним, председатель Держгеокадастру Денис Башлык сообщал, что Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра планирует внести данные о все сельскохозяйственные земли в кадастр до 1 января 2020 года.

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