У Милованова заявили, що система геопросторових даних зекономить державі близько 150 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Запровадження системи геопросторових даних зекономить державі 150 млн грн. про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький під час публічного обговорення земельної реформи, передає кореспондент УНН.
“Саме запровадження системи геопросторових даних оцінюється, що зекономить тільки державі близько 150 млн грн. А в цілому ефект буде декілька мільярдів гривень економії коштів”, — сказав Висоцький.
За його словами, всі землі державної власності будуть внесені в кадастр до 1 серпня.
Нагадаємо, голова Держгеокадастру Денис Башлик повідомляв, що Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру планує внести дані про всі сільськогосподарські землі до кадастру до 1 січня 2020 року.