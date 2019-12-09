В Николаеве мужчина проиграл 5 тыс. грн в автоматах и хотел покончить с собой

"Прибывшие на место происшествия полицейские увидели мужчину, который стоял за забором Ингульского моста и намеревался спрыгнуть на бетонное покрытие. На контакт парень не шел, но охранники правопорядка во время разговора узнали, что у него есть сестра и уговорили позвонить ей", - говорится в сообщении.

Через некоторое время на место происшествия приехала сестра мужчины, которая подошла к нему и начала разговаривать, уговаривала не прыгать.

Воспользовавшись моментом патрульные смогли незаметно подойти ближе и слаженными действиями по команде, схватили мужчину за одежду, а потом за руки. Парень пытался вырваться, но патрульные все же затащили его через забор на мост.

На место происшествия была вызвана карета скорой медицинской помощи.

Как стало известно позже основанием такого поступка был долг в сумме пять тысяч гривен, которые парень проиграл в игровых автоматах.

Напомним, в Киеве на остановке общественного транспорта женщина хотела совершить самоубийство с помощью ножа.