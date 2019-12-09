У Миколаєві чоловік програв 5 тис. грн в автоматах і хотів покінчити з собою

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Вночі у Миколаєві чоловік хотів зістрибнути з мосту на бетонне покриття через борг у 5 тисяч гривень, який він заробив програвши у гральних автоматах. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу патрульної поліції у Миколаївській області.