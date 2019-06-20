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В метро Гонконга женщину ранил дикий кабан из зеленых холмов

Киев • УНН

 • 11113 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В китайском городе Гонконг дикий кабан забежал на станцию метро и ранил женщину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местную газету South China Morning Post.

В метро Гонконга женщину ранил дикий кабан из зеленых холмов

Указано, что власти Гонконга обеспокоены ростом поголовья диких кабанов, которые спускаются с зеленых холмов и устраивают "вылазки" на улицы мегаполиса, вызывая панику среди жителей.

Животные периодически появляются в жилых микрорайонах, в торговых центрах и даже в школах, пишет издание.

Так, в среду вечером, 19 июня, один из кабанов забежал на станцию метро в густонаселенном районе и ранил женщину. Сотрудники подземки и полицейские заблокировали животное в углу металлическими барьерами и вызвали ветеринаров, которые выстрелили в него транквилизатором.

Как пишет издание, местные власти пока не знают, как обуздать диких животных, некоторые из которых достигают в длину почти 2 м. Пока все меры ограничиваются распространением плакатов с призывами не кормить кабанов.

Эта проблема уже выносилась на обсуждение Законодательного совета. Высказывались предложения организовать специальный охотничий отряд для отстрела кабанов, а также для их отлова и стерилизации или для их переселения на один из необитаемых островов, которых много в акватории Гонконга. Однако зоологи сомневаются в действенности этой меры, ведь кабаны довольно хорошо плавают и могут вернуться.

Напомним, в городе Миргороде Полтавской области дикий кабан травмировал двух женщин.

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