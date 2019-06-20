У метро Гонконга жінку поранив дикий кабан із зелених пагорбів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У китайському місті Гонконг дикий кабан забіг на станцію метро та поранив жінку. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеву газету South China Morning Post.
Вказано, що влада Гонконгу стурбована зростанням поголів'я диких кабанів, які спускаються з зелених пагорбів і влаштовують "вилазки" на вулиці мегаполісу, викликаючи паніку серед жителів.
Тварини періодично з'являються в житлових мікрорайонах, у торгових центрах і навіть у школах, пише видання.
Так, у середу ввечері, 19 червня, один з кабанів забіг на станцію метро в густонаселеному районі та поранив жінку. Співробітники підземки і поліцейські заблокували тварину в кутку металевими бар'єрами і викликали ветеринарів, які вистрілили в нього транквілізатором.
Як пише видання, місцева влада поки не знає, як приборкати диких тварин, деякі з яких досягають в довжину майже 2 м. Поки всіх заходи обмежуються поширенням плакатів із закликами не годувати кабанів.
Ця проблема вже виносилася на обговорення Законодавчої ради. Висловлювалися пропозиції організувати спеціальний мисливський загін для відстрілу кабанів, а також для їх вилову і стерилізації або для їх переселення на один із безлюдних островів, яких багато в акваторії Гонконгу. Однак зоологи сумніваються в дієвості цього заходу, адже кабани досить добре плавають і можуть повернутися.
Нагадаємо, у місті Миргороді Полтавської області дикий кабан травмував двох жінок.