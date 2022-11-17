В Мелитополе уничтожили штаб российских оккупантов

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"Российские захватчики продолжают нести потери. По уточненной информации, 15 ноября, в городе Мелитополь наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений", - говорится в сообщении.

Детали

В результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенка Запорожской области уничтожены два состава боеприпасов, две единицы БМ-21 "Град" и зенитный ракетный комплекс С-300.

Также враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными.

Дополнение

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области взорвали местного коллаборанта дмитрия трухина - он находится в больнице в "сверхтяжелом состоянии".