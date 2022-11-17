В Мелитополе уничтожили штаб российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Украинские военнослужащие уничтожили штаб одного из вражеских подразделений во временно захваченном оккупантами Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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"Российские захватчики продолжают нести потери. По уточненной информации, 15 ноября, в городе Мелитополь наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений", - говорится в сообщении.
Детали
В результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенка Запорожской области уничтожены два состава боеприпасов, две единицы БМ-21 "Град" и зенитный ракетный комплекс С-300.
Также враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными.
Дополнение
Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области взорвали местного коллаборанта дмитрия трухина - он находится в больнице в "сверхтяжелом состоянии".