У Мелітополі знищили штаб російських окупантів

Цитата

"Російські загарбники продовжують зазнавати втрати. За уточненою інформацією, 15 листопада, у місті Мелітополь наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів", - ідеться у повідомленні.

Деталі

У результаті дій Сил оборони в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів, дві одиниці БМ-21 “Град” та зенітний ракетний комплекс С-300.

Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.

Доповнення

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області підірвали місцевого колаборанта дмитра трухіна – він перебуває в лікарні у "надтяжкому стані".