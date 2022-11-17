У Мелітополі знищили штаб російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Українські військовослужбовці знищили штаб одного з ворожих підрозділів у тимчасово захопленому окупантами Мелітополі Запорізької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"Російські загарбники продовжують зазнавати втрати. За уточненою інформацією, 15 листопада, у місті Мелітополь наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів", - ідеться у повідомленні.
Деталі
У результаті дій Сил оборони в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів, дві одиниці БМ-21 “Град” та зенітний ракетний комплекс С-300.
Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.
Доповнення
У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області підірвали місцевого колаборанта дмитра трухіна – він перебуває в лікарні у "надтяжкому стані".