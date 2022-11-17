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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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У Мелітополі знищили штаб російських окупантів

У Мелітополі знищили штаб російських окупантів

Київ • УНН

 • 293683 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Українські військовослужбовці знищили штаб одного з ворожих підрозділів у тимчасово захопленому окупантами Мелітополі Запорізької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

"Російські загарбники продовжують зазнавати втрати. За уточненою інформацією, 15 листопада, у місті Мелітополь наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів", - ідеться у повідомленні

Деталі

У результаті дій Сил оборони в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів, дві одиниці БМ-21 “Град” та зенітний ракетний комплекс С-300.

Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.

Доповнення

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області підірвали місцевого колаборанта дмитра трухіна – він перебуває в лікарні у "надтяжкому стані".

Українські Національні Новини

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