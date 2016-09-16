В Мексике - протесты, люди требуют отставки президента
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Отставка президента страны Энрике Пенья Ньето стала одним из главных требований участников протестного митинга, который состоялся в четверг вечером в столице Мексики. На улице мегаполиса накануне Дня независимости вышли несколько тысяч человек, в том числе родители и однокурсники 43-х студентов, пропавших без вести в городе Игуала в штате Герреро 26 сентября 2014, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Общество устало от того, что произошло за время этого президентского срока, и таким образом мы демонстрируем наше отвращение", - сказал Омар Гарсиа, которому удалось пережить нападение в Игуала.
Участники манифестации скандировали "Долой Пенью" и "Борьба продолжается". По оценкам властей Мехико, количество протестующих составило около пяти тыс. человек. Сведений об их столкновения с правоохранительными органами не поступало.
Напомним, в ходе трагических событий в Игуаль погибли шесть человек, более 20 получили ранения, еще 43 пропали без вести.
Властям удалось установить, что коррумпированные полицейские передали их членам группировки "Геррерос Унидос", которые, вероятно, расправились с ними, после чего уничтожили их тела. Однако, родители пропавших молодых людей настаивают на продолжении поисков. В минувшую среду свой пост покинул глава Следственного управления Генеральной прокуратуры Томас Серон где Лусио, который отвечал в том числе и за расследование событий в Игуаль.