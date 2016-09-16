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У Мексиці - протести, люди вимагають відставки президента

У Мексиці - протести, люди вимагають відставки президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Відставка президента країни Енріке Пенья Ньєто стала одним з головних вимог учасників протестного мітингу, що відбувся в четвер увечері в столиці Мексики. На вулиці мегаполісу напередодні Дня незалежності вийшли кілька тисяч людей, в тому числі батьки і однокурсники 43-х студентів, які зникли безвісти в місті Ігуала в штаті Герреро 26 вересня 2014 року, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Суспільство втомилося від того, що сталося за час цього президентського терміну, і таким чином ми демонструємо наше відраза”, — сказав Омара Гарсіа, якому вдалося пережити напад в Ігуалі.

Учасники маніфестації скандували “Геть Пенью” і “Боротьба триває”. За оцінками влади Мехіко, кількість протестувальників становила близько п’яти тис. чоловік. Відомостей про їх зіткнення з правоохоронними органами не надходило.

Нагадаємо, в ході трагічних подій в Ігуаль загинули шестеро людей, понад 20 отримали поранення, ще 43 пропали без вісті.

Владі вдалося встановити, що корумповані поліцейські передали їх членам угруповання “Геррерос Унідос”, які, імовірно, розправилися з ними, після чого знищили їх тіла. Проте, батьки зниклих молодих людей наполягають на продовженні пошуків. У минулу середу свій пост покинув глава Слідчого управління Генеральної прокуратури Томас Серон де Лусіо, який відповідав в тому числі й за розслідування подій в Ігуаль.

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