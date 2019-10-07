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В Мали на взрывчатке подорвались миротворцы ООН, есть погибший

Киев • УНН

 • 10081 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В Мали на взрывчатке подорвалась группа миротворцев ООН, один человек погиб, трое получили серьезные ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ООН.

В Мали на взрывчатке подорвались миротворцы ООН, есть погибший

"Миротворец из Чада был убит, а еще трое получили серьезные ранения, когда их колонна попала на самодельное взрывное устройство в Агельхоке, расположенном в районе Кидал на севере страны", - говорится в сообщении.

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил глубокие соболезнования семье погибшего миротворца, а также правительству и народу Чада, говорится в заявлении. Он также пожелал скорейшего выздоровления раненым во время нападений.

Ранее в тот же день неизвестные напали на временную оперативную базу миссии МИНУСМА в Бандиагаре в центральной части Мали, в результате чего один из миротворцев не получил серьезные ранения.

Генсек ООН призвал малийские власти, а также вооруженные группировки, которые подписали мирное соглашение в 2015 году, приложить все усилия для установления лиц, совершивших эти нападения, чтобы они могли быть оперативно привлечены к ответственности.

Напомним, в Мали из-за конфликта в этом году были убиты около 150 детей.

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