В Мали на взрывчатке подорвались миротворцы ООН, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Мали на взрывчатке подорвалась группа миротворцев ООН, один человек погиб, трое получили серьезные ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ООН.
"Миротворец из Чада был убит, а еще трое получили серьезные ранения, когда их колонна попала на самодельное взрывное устройство в Агельхоке, расположенном в районе Кидал на севере страны", - говорится в сообщении.
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил глубокие соболезнования семье погибшего миротворца, а также правительству и народу Чада, говорится в заявлении. Он также пожелал скорейшего выздоровления раненым во время нападений.
Ранее в тот же день неизвестные напали на временную оперативную базу миссии МИНУСМА в Бандиагаре в центральной части Мали, в результате чего один из миротворцев не получил серьезные ранения.
Генсек ООН призвал малийские власти, а также вооруженные группировки, которые подписали мирное соглашение в 2015 году, приложить все усилия для установления лиц, совершивших эти нападения, чтобы они могли быть оперативно привлечены к ответственности.
Напомним, в Мали из-за конфликта в этом году были убиты около 150 детей.