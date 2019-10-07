У Малі на вибухівці підірвалися миротворці ООН, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Малі на вибухівці підірвалася група миротворців ООН, одна людина загинула, троє отримали серйозні поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані ООН.
"Миротворець з Чаду був вбитий, а ще троє отримали серйозні поранення, коли їхня колона потрапила на саморобний вибуховий пристрій в Агельхоці, розташованому в районі Кидал на півночі країни", - сказано у повідомленні.
Генсек ООН Антоніу Гутерреш висловив глибокі співчуття родині загиблого миротворця, а також уряду і народу Чаду, йдеться в заяві. Він також побажав якнайшвидшого одужання пораненим під час нападів.
Раніше у той же день невідомі напали на тимчасову оперативну базу місії МІНУСМА в Бандіагарі у центральній частині Малі, в результаті чого один з миротворців отримав серйозні поранення.
Генсек ООН закликав малійську владу, а також збройні угруповання, які підписали мирну угоду 2015 року, докласти всіх зусиль для встановлення осіб, які вчинили ці напади, щоб вони могли бути оперативно притягнуті до відповідальності.
Нагадаємо, у Малі через конфлікт цього року були вбиті близько 150 дітей.