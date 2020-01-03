Во Львове нашли украденного царя из арт-вертепа

"Мы нашли его в овраге ... искореженного, избитого и сломанного царя мы нашли недалеко от нашего парка. Благодаря камерам выяснили, что царь копали и в итоге таки сломали, а потом оттащили от места арт-вертепа. Неравнодушные, увидев наш пост в FB, помогли найти "тело" царя. Благодарные всем, кто присоединился к поискам. Уже совсем скоро мы его отремонтируем и вернем в арт-вертеп", говорится в сообщении.

Напомним, во Львове из арт-вертепа украли фигуру царя.