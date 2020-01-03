У Львові знайшли вкраденого царя з арт-вертепу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Львові знайшли фігуру царя, вкрадену з арт-вертепу. Про це йдеться у повідомленні Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького у Facebook, повідомляє УНН.
"Ми знайшли його в яру... понівеченого, побитого і зламаного царя ми відшукали неподалік нашого парку. Завдяки камерам з'ясували, що царя копали і в результаті таки зламали, а потім відтягнули від місця арт-вертепу. Небайдужі, побачивши наш пост у FB, допомогли знайти "тіло" царя. Вдячні усім, хто долучився до пошуків. Уже зовсім скоро ми його відремонтуємо і повернемо до арт-вертепу", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Львові з арт-вертепу вкрали фігуру царя.