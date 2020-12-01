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Во Львове будут судить молодого человека по подозрению в изнасиловании 12-летнего мальчика

Во Львове будут судить молодого человека по подозрению в изнасиловании 12-летнего мальчика

Киев  •  УНН

 • 11526 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Во Львове в суд направлено обвинительное заключение в отношении 18-летнего парня, который подозревается в изнасиловании 12-летнего ребенка. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП во Львовской области.

"Следователи Железнодорожного отдела полиции под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры № 2 завершили досудебное расследование по факту изнасилования малолетнего львовянина и направили обвинительный акт на рассмотрение суда. За содеянное злоумышленнику, 18-летнему жителю Львова, грозит до пятнадцати лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Так, 18 июня этого года в полицию поступило сообщение от львовянки о том, что в Железнодорожном районе Львова исчез ее 12-летний сын. Вскоре мальчик вернулся домой и рассказал, что неизвестный мужчина изнасиловал его в парке.

В тот же день правоохранители установили и задержали злоумышленника, причастного к совершению преступления, 18-летнего жителя Львова, в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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В ходе досудебного расследования следователи установили, что 18 июня, около 12.50, на улице Роксоланы во Львове злоумышленник подошел к группе детей и попросил о помощи якобы в ремонте скутера, за что обещал приобрести мороженое и газированные напитки. На это предложение согласился 12-летний мальчик.

Воспользовавшись малолетним возрастом и беспомощным состоянием ребенка, злоумышленник отвел его в парк, где в помещении одноэтажного здания, задействуя запугивания, угрозы и преимущество в физической силе, изнасиловал его.
Как установили эксперты, своими действиями злоумышленник нанес малолетнем телесные повреждения легкой степени тяжести, а также психологическую травму.

"19 июня следователи Железнодорожного отдела полиции под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры № 2 сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.4 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от десяти до пятнадцати лет лишения свободы", - отметили в полиции.

Для задержанного избрана мера пресечения - содержание под стражей без определения залога. Досудебное расследование завершено, обвинительное заключение направлено на рассмотрение суда.

Напомним, в июле в Киеве правоохранители задержали мужчину по подозрению в изнасиловании женщины в столичном Гидропарке.

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