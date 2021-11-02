Во Львове умер 55-летний водитель маршрутки. Мужчине стало плохо во время поездки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Во Львове умер 55-летний водитель маршрутки. Водителю стало плохо во время движения. Пострадавших среди пассажиров нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Львовское коммунальное АТП №1.
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“Во вторник, 2 ноября, скончался 55-летний водитель маршрута № 47А. Во время движения водителю стало плохо, он съехал на обочину. Пострадавших среди пассажиров нет”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что пассажиры оказывали первую помощь. Прибывшая на место скорая помощь проводила реанимационные мероприятия.
“Однако, к сожалению, спасти водителя не удалось. Точный диагноз устанавливают медики”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
Неизвестные в Киеве обстреляли маршрутный автобус. В результате происшествия пострадал водитель. Открыто уголовное производство.