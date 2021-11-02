У Львові помер 55-річний водій маршрутки. Чоловіку стало погано під час руху

Цитата

“У вівторок, 2 листопада, помер 55-річний водій маршруту № 47А. Під час руху водію стало погано, він з’їхав на узбіччя. Постраждалих серед пасажирів немає”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що пасажири надавали першу допомогу. Швидка допомога, яка прибула на місце, проводила реанімаційні заходи.

“Однак, на жаль, врятувати водія не вдалося. Точний діагноз встановлюють медики”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Невідомі у Києві обстріляли маршрутний автобус. Внаслідок події постраждав водій. Відкрито кримінальне провадження.