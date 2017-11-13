Во Львове мужчина "заминировал" скульптуру Божьей Матери

ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня во Львове аноним сообщил о заминировании скульптуры Матери Божьей в центре города. Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что заложил три килограмма тротила возле скульптуры Матери Божьей на проспекте Свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.