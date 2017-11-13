Во Львове мужчина "заминировал" скульптуру Божьей Матери
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня во Львове аноним сообщил о заминировании скульптуры Матери Божьей в центре города. Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что заложил три килограмма тротила возле скульптуры Матери Божьей на проспекте Свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
Правоохранители проверили территорию возле скульптуры и не нашли взрывчатки.
"Полиция установила человека, который сообщил ложную информацию. Им оказался сорокалетний львовянин", - сообщили в пресс-службе Нацполиции.
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Напомним, полиция задержала "на горячем" 60-летнюю женщину, которая в течение 3-х недель анонимно сообщала о заминировании Вышгородской ГЭС.