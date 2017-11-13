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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 15063 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 47452 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 67491 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 74621 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 76058 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 62016 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 99484 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100724 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Во Львове мужчина "заминировал" скульптуру Божьей Матери

Во Львове мужчина "заминировал" скульптуру Божьей Матери

Киев  •  УНН

 • 9650 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня во Львове аноним сообщил о заминировании скульптуры Матери Божьей в центре города. Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что заложил три килограмма тротила возле скульптуры Матери Божьей на проспекте Свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

Правоохранители проверили территорию возле скульптуры и не нашли взрывчатки.

"Полиция установила человека, который сообщил ложную информацию. Им оказался сорокалетний львовянин", - сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Напомним, полиция задержала "на горячем" 60-летнюю женщину, которая в течение 3-х недель анонимно сообщала о заминировании Вышгородской ГЭС.

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