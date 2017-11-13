У Львові чоловік "замінував" скульптуру Божої Матері

ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Сьогодні у Львові анонім повідомив про замінування скульптури Матері Божої у центрі міста. Чоловік передзвонив у поліцію та повідомив, що заклав три кілограми тротилу біля скульптуру Матері Божої, на проспекті Свободи. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.