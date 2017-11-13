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У Львові чоловік "замінував" скульптуру Божої Матері

У Львові чоловік "замінував" скульптуру Божої Матері

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Сьогодні у Львові анонім повідомив про замінування скульптури Матері Божої у центрі міста. Чоловік передзвонив у поліцію та повідомив, що заклав три кілограми тротилу біля скульптуру Матері Божої, на проспекті Свободи. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.

Правоохоронці перевірили територію біля скульптури, і не знайшли вибухівки.

"Поліція встановила чоловіка, який повідомив неправдиву інформацію. Ним виявився сорокарічний львів'янин", - повідомили у прес-службі Нацполіції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правоохоронці перевірили 10 аеропортів України на наявність вибухівки

Нагадаємо, поліція затримала “на гарячому” 60-річну жінку, яка протягом 3-х тижнів анонімно повідомляла про замінування Вишгородської ГЕС.

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