Во Львове из-за действий депутата бюджет недополучил более миллиона гривен - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Во Львове сообщили о подозрении депутату Львовского облсовета, которая также возглавляет одно из управлений Львовского горсовета, из-за содействия заключению договоров аренды с коммерческими и общественными структурами по необоснованно заниженным ставкам, из-за чего бюджет недополучил около 1,2 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"... сообщено о подозрении депутату Львовского облсовета, которая также возглавляет одно из управлений Львовского горсовета. По версии следствия, чиновница способствовала заключению договоров аренды с коммерческими и общественными соструктурами по необоснованно заниженным ставкам", - говорится в сообщении.
Задокументировано несколько фактов передачи в аренду коммунальной недвижимости в центре Львова по ценам в разы меньшим рыночных. В ходе проведенных экспертиз установлено, что из-за действий чиновницы городской бюджет недополучил почти 1,2 миллиона гривен.
Сейчас устанавливается причастность других должностных лиц Львовского городского совета к противоправной деятельности. Депутату сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, бывший руководитель Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны Украины, злоупотребляя своим служебным положением, растратил более 500 тысяч гривен.