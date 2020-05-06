Екскерівник науково-дослідного центру при РНБО розтратив понад півмільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Колишній керівник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратив понад 500 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.
“6 травня 2020 року ...повідомлено про підозру полковнику, колишньому керівнику Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України”, — сказано у повідомленні.
Установлено, що вказана службова особа, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи свої повноваження щодо можливості надання окремим науковим працівникам гнучкого режиму робочого часу, організації забезпечення матеріально-технічного функціонування Центру, а також розпорядження його майном і коштами, вчинила розтрату бюджетних коштів.
Шляхом зайвого нарахування та виплати заробітної плати окремим підлеглим працівникам, полковник розтратив понад 500 тисяч гривень, частиною з яких заволодів.
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