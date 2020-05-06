Экс-руководитель научно-исследовательского центра при СНБО растратил более полумиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Бывший руководитель Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны Украины, злоупотребляя своим служебным положением, растратил более 500 тыс. гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"6 мая 2020 года... сообщено о подозрении полковнику, бывшему руководителю Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны Украины, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 191 УК Украины", - сказано в сообщении.
Установлено, что указанное должностное лицо, злоупотребляя своим служебным положением, используя свои полномочия относительно возможности предоставления отдельным научным работникам гибкого режима рабочего времени, организации обеспечения материально-технического функционирования Центра, а также распоряжения его имуществом и средствами, совершило растрату бюджетных средств.
Путем лишнего начисления и выплаты заработной платы отдельным подчиненным работникам, полковник растратил более 500 тыс. гривен, частью из которых завладел.
Напомним, в Луганской области разоблачили должностных лиц "Лисичанскуголь" на присвоении бюджетных средств.