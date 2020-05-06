У Львові через дії депутата бюджет недоотримав понад мільйон гривень - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Львові повідомили про підозру депутату Львівської облради, яка також очолює одне з управлінь Львівської міськради, через сприяння укладанню договорів оренди з комерційними та громадськими структурами за необґрунтовано заниженими ставками, через що бюджет недоотримав близько 1,2 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"…повідомлено про підозру депутатці Львівської облради, яка також очолює одне з управлінь Львівської міськради. За версією слідства, чиновниця сприяла укладанню договорів оренди з комерційними та громадськими структурами за необґрунтовано заниженими ставками", - сказано у повідомленні.
Задокументовано декілька фактів передачі в оренду комунальної нерухомості у центрі Львова за цінами у рази меншими за ринкові. У ході проведених експертиз встановлено, що через дії чиновниці міський бюджет недоотримав майже 1,2 мільйона гривень.
Наразі встановлюється причетність інших посадовців Львівської міської ради до протиправної діяльності. Депутатці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, колишній керівник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратив понад 500 тисяч гривень.