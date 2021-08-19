Во львовском кафе мужчина устроил стрельбу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Мужчина устроил стрельбу в кафе в центре Львова и убежал. Его нашли патрульные полицейские и задержали. Об этом сообщили в полиции Львовской области, пишет УНН.
Детали
18 августа в полицию обратился директор одного из заведений общественного питания, расположенного в центре Львова. "Мужчина сообщил, что около 16:30 один из посетителей кафе произвел несколько выстрелов из неизвестного оружия, после чего скрылся. Пострадавших в результате происшествия нет. Также заявитель предоставил описание и приметы злоумышленника", - указали в полиции.
Вскоре на перекрестке улиц Валовой и Галицкой патрульные полицейские обнаружили прохожего, который подпадал под ориентировку и задержали его. С собой мужчина имел пистолет и патроны к нему.
Злоумышленником оказался 39-летний львовянин. Оружие и боеприпасы правоохранители изъяли и направили на экспертизу.
По факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Мужчине вскоре суд изберет меру пресечения.
Добавим
На днях в Киеве задержали мужчину за хаотичную стрельбу у ресторана.