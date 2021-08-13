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У Києві затримали чоловіка за хаотичну стрілянину біля ресторану

У Києві затримали чоловіка за хаотичну стрілянину біля ресторану

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Поліцейські затримали чоловіка за конфлікт зі стріляниною біля ресторану в Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.

Цитата:

“Вчора... надійшов виклик про бійку та стрілянину на вулиці Маршала Конєва... Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це — уродженець Донеччини, 1986 року народження”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника Голосіївського управління поліції Петра Білаша, після проведення першочергових слідчих дій, перегляду відео з камер спостереження, що розташовані поруч із місцем події, та опитування свідків інциденту правоохоронці встановили, що біля закладу харчування між двома компаніями невідомих сталася бійка.

“Один із опонентів почав хаотичну стрілянину, після чого учасники інциденту втекли. На момент приїзду правоохоронців зловмисник, що влаштував стрілянину, перебував на місці події разом із опонентом, який під час штовханини отримав тілесні ушкодження, але від госпіталізації та написання заяви відмовився. Правопорушник знаходився у стані алкогольного сп’яніння та не зміг пояснити свої дії. Поліцейські виявили та вилучили 14 гільз для пристрою травматичної дії, магазин, імовірно, від пістолета та шість предметів, схожих на набої”, — розповів Білаш.

Повідомляється, що з автомобіля, на якому приїхав правопорушник, слідчі вилучили дозволи на зброю, велику кількість патронів різного калібру, предмети, схожі на автомат Калашникова та мисливські рушниці. Все вилучене відправлено на проведення відповідних експертиз.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва вирішується питання щодо повідомлення затриманому чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу.

“Ми встановлюємо інших учасників події та походження вилучених предметів”, — додав підполковник поліції Білаш.

Доповнення

В одному з районів столиці сталась стрілянина у ресторані, внаслідок чого травми отримало двоє чоловіків.

Пізніше через стрілянину у ресторані в Києві відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ — хуліганство.

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