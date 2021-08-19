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У львівському кафе чоловік влаштував стрілянину

У львівському кафе чоловік влаштував стрілянину

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Чоловік влаштував стрілянину у кафе у центрі Львова і втік. Його знайшли патрульні поліцейські і затримали. Про це повідомили у поліції Львівської області, пише УНН.

Деталі

18 серпня до поліції звернувся директор одного з закладів громадського харчування, розташованого у центрі Львова. "Чоловік повідомив, що близько 16:30 один з відвідувачів кафе здійснив кілька пострілів з невідомої зброї, після чого втік. Постраждалих внаслідок події немає. Також заявник надав опис та прикмети зловмисника", - вказали у поліції.

Невдовзі на перехресті вулиць Валової і Галицької патрульні поліцейські виявили перехожого, який підпадав під орієнтування та затримали його. З собою чоловік мав пістолет та набої до нього.

Зловмисником виявився 39-річний львів’янин. Зброю та боєприпаси правоохоронці вилучили та скерували на експертизу.

За фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Чоловіку невдовзі суд обере запобіжний захід.

Додамо

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