В Луцком зоопарке произошел пожар: погибли три обезьяны
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В Луцком зоопарке, расположенном на территории Центрального парка отдыха имени Леси Украинки в Луцке, в результате пожара погибли три обезьяны породы "Черноволосый Мангобей". Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГСЧС.
Детали
По информации ГСЧС, пожар произошел сегодня, 21 октября, примерно в 7:19.
"В 7:32 зафиксировано локализацию пожара, огонь ликвидирован в 7:42. К сожалению, в огне погибли три обезьяны породы "Черноволосый Мангобей", — говорится в сообщении.
Для тушения огня направили шесть пожарных машин.
Горел деревянный домик размером 2х3 м, в котором жили обезьяны. Чтобы его погасить, подали два водяных ствола.
Сейчас устанавливают окончательную причину пожара.
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