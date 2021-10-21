У Луцькому зоопарку сталася пожежа: загинули три мавпи

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За інформацією ДСНС, пожежа сталася сьогодні, 21 жовтня, приблизно о 7:19.

"О 7:32 зафіксовано локалізацію пожежі, вогонь ліквідовано о 7:42. На жаль, у вогні загинули три мавпи породи "Чорночубий Мангобей", — ідеться у повідомленні.

Для гасіння вогню було скеровано шість пожежних машин.

Горів дерев’яний будиночок розміром 2х3 м, у якому мешкали мавпи. Щоб його погасити, подали два водяні стволи.

Наразі встановлюють остаточну причину пожежі.

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