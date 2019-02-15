В Латвии откроется штаб Северной дивизии НАТО

Международный штаб Северной дивизии станет частью военной структуры НАТО и свяжет военные части и подразделения региона с высшей структурой управления альянса.

Государствами-учредителями Северной дивизии являются Эстония, Латвия и Дания. Отделения штаба дивизии в мирное время разместятся, в основном, в Адажи (Латвия) и в Каруп (Дания). От Эстонии в деятельности штаба предусмотрено участие не менее 15 военнослужащих Сил обороны. Первым начальником штаба Северной дивизии станет генерал-майор Вооруженных сил Дании.

Сообщается, что Штаб Северной дивизии откроется 8 марта в Латвии, первичной оперативной готовности он достигнет в первом полугодии 2019 года, а полная оперативная готовность будет обеспечена в течение нескольких лет.

Как сообщал УНН, более 3 тысяч военных примут участие в учениях НАТО в Грузии.