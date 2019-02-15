В Латвии откроется штаб Северной дивизии НАТО

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 57131 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 76845 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 129225 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129481 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129290 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124842 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160135 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117807 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141408 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145269 просмотра

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В Латвии откроется штаб Северной дивизии НАТО

В Латвии откроется штаб Северной дивизии НАТО

Киев  •  УНН

 • 10614 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Министры обороны Эстонии, Латвии и Дании подписали в Брюсселе соглашение о взаимопонимании в связи с формированием Штаба Северной дивизии НАТО, который откроется в Латвии 8 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

Международный штаб Северной дивизии станет частью военной структуры НАТО и свяжет военные части и подразделения региона с высшей структурой управления альянса.

Государствами-учредителями Северной дивизии являются Эстония, Латвия и Дания. Отделения штаба дивизии в мирное время разместятся, в основном, в Адажи (Латвия) и в Каруп (Дания). От Эстонии в деятельности штаба предусмотрено участие не менее 15 военнослужащих Сил обороны. Первым начальником штаба Северной дивизии станет генерал-майор Вооруженных сил Дании.

Сообщается, что Штаб Северной дивизии откроется 8 марта в Латвии, первичной оперативной готовности он достигнет в первом полугодии 2019 года, а полная оперативная готовность будет обеспечена в течение нескольких лет.

Как сообщал УНН, более 3 тысяч военных примут участие в учениях НАТО в Грузии.

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