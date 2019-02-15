У Латвії відкриється штаб Північної дивізії НАТО

Міжнародний штаб Північної дивізії стане частиною військової структури НАТО і зв'яже військові частини і підрозділи регіону з вищої структурою управління альянсу.

Державами-засновниками Північної дивізії є Естонія, Латвія і Данія. Відділення штабу дивізії в мирний час розмістяться, в основному, в Адажі (Латвія) і в Каруп (Данія). Від Естонії в діяльності штабу передбачено участь не менше 15 військовослужбовців Сил оборони. Першим начальником штабу Північної дивізії стане генерал-майор Збройних сил Данії.

Повідомляється, що Штаб Північної дивізії відкриється 8 березня в Латвії, первинної оперативної готовності він досягне в першому півріччі 2019 року, а повна оперативна готовність буде забезпечена протягом декількох років.

Як повідомляв УНН, більше 3 тисяч військових візьмуть участь у навчаннях НАТО в Грузії.