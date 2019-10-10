В Кривом Роге задержали наркогруппировку, которая изготовляла и сбывала опиум

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 35470 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 79495 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 124100 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 116157 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 66406 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 73512 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 187333 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150558 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158715 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138665 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.8м/с
46%
Популярные новости

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 10711 просмотра

"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения

15 апреля, 20:23 • 3740 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 4346 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 3474 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 2938 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 124083 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 116144 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 89392 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 101135 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 131121 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 9130 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 12113 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14732 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 17578 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19442 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

В Кривом Роге задержали наркогруппировку, которая изготовляла и сбывала опиум

Киев • УНН

 • 13635 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В Кривом Роге полиция пресекла деятельность преступной группы, которая занималась изготовлением и сбытом опия на территории города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

В Кривом Роге задержали наркогруппировку, которая изготовляла и сбывала опиум

"Документирование преступной деятельности наркосбытчиков работники управления противодействия наркопреступности осуществляли с апреля 2019 года. В результате, 9 октября, по месту их проживания прошли обыски с участием работников Криворожской местной прокуратуры № 1 и полка полиции особого назначения. Всего в помещениях подозреваемых было изъято почти 200 мл опия ацетилированного и опия экстракционного, а также прекурсор "ангидрид уксусной кислоты", мобильные телефоны и деньги. По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотических средств стекла дает около 46 тысяч гривен. Изъятые вещества направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в состав группировки входило 4 человека - 3 мужчин и 38-летняя женщина, все местные.

Роли между участниками группы были четко распределены - лидер группы организовал сбыт и снабжение опия, второй мужчина изготавливал наркотик и был ответственным за сбор средств, еще два члена группы были сбытчиками.

Так, на сегодня трем членам группы сообщено о подозрении в порядке ч. 2 ст. 307 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), предусматривающей до 10 лет лишения свободы. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК (задержание уполномоченным должностным лицом).

Отмечается, что после проведения соответствующих экспертиз будет принято решение об объявлении подозрения и избрании меры пресечения 22-летнему организатору группы.

Полиция проводит дальнейшие мероприятия по установлению других участников преступной группы и их задержанию.

Напомним, в Украине блокировали деятельность контрабандного наркобизнеса с прибылью в 1 млн грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.45
Bitcoin
$83,708.10
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,297.97
Ethereum
$1,590.96