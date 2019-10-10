У Кривому Розі затримали наркоугруповання, яке виготовляло та збувало опіум
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Кривому Розі поліція припинила діяльність злочинної групи, яка займалася виготовленням та збутом опію на території міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровської області.
"Документування злочинної діяльності наркозбувачів працівники управління протидії наркозлочинності здійснювали з квітня 2019 року. У результаті, 9 жовтня, за місцем їх мешкання відбулися обшуки за участі працівників Криворізької місцевої прокуратури № 1 та полку поліції особливого призначення. Загалом у помешканнях підозрюваних було вилучено майже 200 мл опію ацетильованого та опію екстракційного, а також прекурсор "ангідрид оцтової кислоти", мобільні телефони та гроші. За цінами "чорного ринку" вартість вилучених наркотичних засобів складає близько 46 тисяч гривень. Вилучені речовини направлені на експертизу", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що до складу угрупування входило 4 особи – 3 чоловіки та 38-річна жінка, всі місцеві.
Ролі між учасниками групи були чітко розподілені – лідер групи організував збут та постачання опію, другий чоловік виготовляв наркотик та був відповідальним за збір коштів, ще два члени групи були збувачами.
Так, на сьогодні трьом членам групи повідомлено про підозру в порядку ч. 2 ст. 307 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), що передбачає до 10 років позбавлення волі. Їх затримано в порядку ст. 208 КПКУ (Затримання уповноваженою службовою особою).
Зазначається, що після проведення відповідних експертиз буде прийнято рішення про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу 22-річному організатору групи.
Поліція проводить подальші заходи для встановлення інших учасників злочинної групи та їх затримання.
Нагадаємо, в Україні блокували діяльність контрабандного наркобізнесу з прибутком в 1 млн грн.